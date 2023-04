Premium Het beste van De Telegraaf

Adviezen Nageeye helpen loopwonder naar sensationele zege Sifan Hassan weet zelfs zichzelf te verbazen: ’Bij de finish dacht ik: zijn we er al?’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Sifan Hassan baart opzien in Londen met haar bizarre marathonzege. „Iedereen zei vooraf dat het zwaar zou worden na 35 kilometer, maar ik ging me juist steeds beter voelen.” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Overal in haar lijf doet het pijn en toch is ze de vrolijkheid zelve. Zondagavond, ruim zeven uur na haar sensationele overwinning in de Londense marathon, wil Sifan Hassan nog best even praten over het gevoel in haar lijf en in haar hoofd. Ze schuifelt naar haar stoel als een oud vrouwtje, maar lacht als een tiener met lentekriebels.