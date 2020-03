Moment van toen: Koploper PSV verliest topper tegen Ajax met 3-1

Vandaag, 31 maart 2019: Koploper PSV verliest topper tegen Ajax met 3-1

In een meeslepende topper laat PSV de kans liggen om een voorschot te nemen op de landstitel en weet de latere kampioen Ajax zich helemaal terug in de titelrace te knokken. Vroeg in de tweede helft lijkt de weg naar de 25e titel open te liggen voor het team van trainer Mark van Bommel, dat vanaf speelronde één aan de leiding gaat in de Eredivisie en met vijf punten voorsprong aan de topper is begonnen.

Net nadat Ajacied Noussair Mazraoui op advies van de VAR rood heeft gekregen voor een wilde trap in het gezicht van Angelino maakt Luuk de Jong er 1-1 van, waardoor PSV een half uur de tijd heeft om met behulp van een numerieke meerderheid de zege te pakken en de marge met de achtervolger op acht punten te brengen. Maar het tegendeel gebeurt.

Het is Ajax dat bij een uitbraak op advies van de VAR een penalty meekrijgt, als Daniel Schwaab de eenzame aanvaller David Neres aantikt. Dusan Tadic benut de cruciale penalty, waarna Ajax de aanvalsstormen van PSV weerstaat, en via Neres in blessuretijd zelfs op 3-1 komt. Een week later zal Ajax op doelsaldo de koppositie overnemen en die in de resterende vijf speelronden niet meer uit handen geven.