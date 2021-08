Veelbesproken wisselspeler Cristiano Ronaldo waant zich twee minuten lang held van Juventus

Juventus startte dus zonder Ronaldo, maar ging desondanks - mét De Ligt - wel voortvarend tegen Udinese van start. Na drie minuten legde Paulo Dybala ’m al in het netje: 0-1. Twintig minuten later was het Juan Cuadrado die de club uit Turijn op rozen zette: 0-2.

Niets aan de hand zou je zeggen, totdat Juve-keeper Wojciech Szczesny tot tweemaal toe hopeloos de fout inging: Robert Pereyra (51e minuut) en Gerard Deulofeu (83e minuut) profiteerden.

Ronaldo dacht in de 94e minuut Juventus in vuur en vlam te zetten, door de 2-3 binnen te koppen. Maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Vooraf was de Portugees al het gesprek van de dag, maar ook na afloop zal hij veel besproken worden.

Want de doorgaans goed ingelichte journalist Fabrizio Romano meldde dat Ronaldo weg zou willen bij Juventus en dat hij dus op eigen verzoek op de bank plaatsnam. Allegri zou zelf hebben gemeld dat het ging om’ tactische redenen’. Vorig seizoen zette trainer Andrea Pirlo Ronaldo in de laatste pot van het seizoen ook al wissel.

En dat terwijl Allegri zaterdag nog zei dat de fans zich geen zorgen hoefden te maken. „Ronaldo heeft mij verteld dat hij blijft, laat ik daar duidelijk over zijn”, aldus Allegri over de 36-jarige Portugees. „Hij heeft altijd goed getraind en was altijd beschikbaar. Ik heb geruchten in de kranten gelezen, maar er was nooit de wil van zijn kant om Juventus te verlaten.”

Ronaldo begint aan zijn vierde seizoen bij Juventus. De aanvaller hoopte met de Italiaanse topclub de Champions League te winnen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Juventus moest vorig seizoen in Italië de titel aan Internazionale laten. Ronaldo heeft bij Juventus nog een contract voor één seizoen.

Bekijk hier het programma in de Serie A