Oranje-waterpolosters stranden in kwartfinale olympisch toernooi

Oranje kwam in het eerste kwart van de wedstrijd een aantal keer voor, maar sloot toch af met een 4-3 achterstand. Dat leek Nederland in het tweede kwart recht te trekken, oner meer via twee goals van Nomi Stomphorst, maar een afstandsschot van de Hongaarsen zorgde er toch voor dat Hongarije rustte met een 8-7 voorsprong.

Aan het begin van het derde kwart slaagde Oranje er opnieuw niet in om de rijen achterin gesloten te houden, en na niet al te lange tijd keek Nederland tegen een 10-7 achterstand aan. Dat gaatje leek voor de Hongaarsen genoeg om de wedstrijd over de streep te trekken, maar Nederland kwam terug tot 10-10. Simone van de Kraats, de topscorer van het toernooi, nam de belangrijke gelijkmaker voor haar rekening. In de slotfase trok Hongarije toch aan het langste eind.

Halve finale tegen Spanje

Hongarije gaat de strijd om een finaleplaats donderdag aan met Spanje. In de andere halve finale neemt de Verenigde Staten het op tegen de winnaar van het duel tussen Australië en de Russische ploeg. Voor Oranje resten nu in Tokio wedstrijden om de plaatsen 5 tot en met 8, terwijl het doel was om een medaille te pakken.

Nederland maakte deze Spelen voor het eerst sinds 2008 weer zijn opwachting op het mondiale evenement. In Peking veroverde de ploeg destijds olympisch goud, maar zowel voor de daaropvolgende Spelen van Londen als die van Rio de Janeiro wist de equipe zich niet te kwalificeren.

"’Hier eindigt onze missie’"

„We hebben hier vier, vijf jaar naartoe gewerkt”, aldus bondscoach Arno Havenga. „Ik zei vanmiddag in de bespreking tegen de meiden: dit is de wedstrijd waar we zo hard voor hebben gewerkt, waar we zoveel voor hebben gelaten en zoveel voor hebben geïnvesteerd. We hebben hier lang op gewacht. Maar het kwam er allemaal niet zo uit.”

„We hadden niet zoveel flair als in de afgelopen wedstrijden. De onbevangenheid ontbrak, met name in de aanval. Deels is dat ook de verdienste van Hongarije, een topteam. Maar blijkbaar ben ik toch ook niet in staat om de ploeg zo klaar te hebben dat ze deze wedstrijd over de streep trekken. Hier eindigt onze missie om in Tokio een medaille te pakken.”