AZ-coach Slot voor Napoli: ’Daar balen we ontzettend van’

„Dat het ons is overkomen, daar balen we ontzettend van. Op de achtergrond is veel overleg geweest over het doorgaan van deze wedstrijd. De keuze ligt bij de UEFA, de Nederlandse en de Italiaanse autoriteiten. Nu zitten we hier en hebben we er eigenlijk ontzettend veel zin in”, zei hij aan de vooravond van de eerste groepswedstrijd in Italië tegen Napoli voor de Europa League.

Bij AZ zijn inmiddels dertien spelers geïnfecteerd met het longvirus. Daardoor ontbreken in de Alkmaarse selectie onder anderen Myron Boadu, Ferdy Druijf, Ron Vlaar, Jordy Clasie en Timo Letschert. Ondanks de vele absenten is Slot niet van plan veel te wijzigen in zijn tactiek.

„Wij spelen eigenlijk altijd 4-3-3. Ik overweeg dan ook niet om een ander systeem te gaan hanteren. Temeer omdat we eigenlijk over vrij veel van onze basisspelers kunnen beschikken. Ik zou het niet verstandig vinden om vastigheden uit elkaar te trekken. We kunnen nog steeds een heel goed team op de been brengen.”

Aanvoerder Teun Koopmeiners sprak van „een hectische en chaotische” voorbereiding op het duel met Napoli. „Aan de andere kant hebben we zoveel mogelijk de dingen gedaan zoals normaal. Bijvoorbeeld routines aanhouden, voor zover dat mogelijk is. We zijn genoeg getest de afgelopen dagen en alle jongens die hier zijn, zijn negatief.”

