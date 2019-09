Dubbelslag Van der Poel in Groot-Brittannië

De Nederlander van Corendon-Circus, in voorbereiding op de wereldtitelstrijd, verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Van der Poel won in Burton Dasset de sprint bergop, voor de Italiaan Matteo Trentin en de Australiër Simon Clarke. Het was zijn tweede ritzege in de etappekoers.

In de algemene rangschikking heeft Van der Poel nu 12 seconden voorsprong op Trentin.