Zorgt coronacrisis voor broodnodige hervormingen in wielersport?

Volgens de Brit moet de coronacrisis ’een les’ zijn voor de sport. Hij vindt het belangrijk dat met het oog op de toekomst van de sport er een beter model wordt gecreëerd met meer diversiteit en meerdere grote wedstrijden die over de kalender worden verspreid. „Zodat we niet te afhankelijk worden van één enkele koers”, aldus de 56-jarige Brailsford in gesprek met BBC Radio 4.

Op die manier kunnen meer inkomsten worden gegenereerd en bijvoorbeeld ook de televisiegelden eerlijker worden verdeeld. „Wielerploegen zijn vaak volledig afhankelijk van sponsoren. Daar ligt een uitdaging.”

Op dit moment verdienen sponsoren hun inleg vooral terug dankzij de massale belangstelling voor de Tour de France, waardoor het huidige businessmodel eigenlijk veel te kwetsbaar is. „Een meer robuuste structuur brengt voor iedereen voordelen met zich mee.”

Geraint Thomas, Dave Brailsford en Egan Bernal. Ⓒ Reuters

Zegereeks in Tour

Of Ineos dit jaar zijn zegereeks in de Tour de France kan voortzetten, blijft vooralsnog de vraag. De ronde is verzet naar eind augustus, maar of de uitbraak van het coronavirus dan daadwerkelijk onder de controle is, kan niemand met zekerheid stellen, zo weet ook Brailsford.

„Er zullen speciale maatregelen moeten worden genomen om de wedstrijd veilig te kunnen laten plaatsvinden. Dat is uitermate belangrijk.”

Tweede golf

Virologen betwijfelen echter of het verantwoord is om de Tour af te werken in augustus en september. ,,Iedereen heeft al beelden gezien van beklimmingen op cols zoals de Izoard of de Tourmalet of ook in Italië, met heel veel supporters. Dat is nu totaal onmogelijk”, stelde professor infectieziekten Stefano D’Amelio van de Universiteit van Rome tegenover Sporza.

Een beeld van vorig jaar: renners die onder massale belangstelling de Tourmalet beklimmen. Ⓒ GETTY IMAGES

,,Bovendien is een tweede golf van besmettingen erg waarschijnlijk. De hypothese is nu dat die tweede golf, die trouwens wel minder zwaar zal zijn, in september of oktober zal komen. Dat valt samen met de nieuwe Tour.”

Te kloppen ploeg

Ineos is al jarenlang de te kloppen ploeg in de Tour de France. Sinds de ploeg in 2012 met Bradley Wiggins zegevierde, toen nog onder de naam Sky, slaagde alleen Vincenzo Nibali in 2014 erin om de Britse hegemonie te doorbreken.

Chris Froome won in 2013, 2015, 2016 en 2017, terwijl Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019) de afgelopen twee jaar in het geel naar Parijs rijden.

