Wellens snelste in tijdrit Ronde van België

De Belg van Lotto Soudal was vrijdag de rapste in een tijdrit van 9,2 kilometer in Grimbergen. Wellens was één seconde sneller dan zijn landgenoot Nathan Van Hooydonck. Victor Campenaerts, ook een Belg en ploegmaat van Wellens, zette de derde tijd neer. Hij had twee seconden meer nodig dan de winnaar.

Evenepoel

De leiderstrui blijft in bezit van Remco Evenepoel. De 19-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step eindigde op iets meer dan twee seconden van de winnaar op de vierde plaats. Evenepoel heeft in het klassement nu een voorsprong van 57 seconden op Wellens.

De vierde etappe gaat zaterdag over 151 kilometer met start en aankomst in Seraing. De Ronde van België eindigt zondag met een rit over 158,4 kilometer tussen Tongeren en Beringen.