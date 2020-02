Schmeichel junior troeft vader Peter op bijzondere wijze af

Na ruim een uur kreeg Sergio Agüero vanaf elf meter dé kans om de bezoekers op voorsprong te schieten, maar de Argentijn faalde oog-in-oog met Schmeichel junior. De redding van de goalie (die later in de wedstrijd alsnog moest capituleren bij een inzet van Gabriel Jesus) was een bijzondere, want daarmee troefde hij zijn vader af.

De nu 56-jarige Peter Schmeichel kwam in zijn negen Premier League-seizoenen (verdeeld over Manchester United, Aston Villa en Manchester City) tot drie gestopte strafschoppen. Kasper, die zijn achtste seizoen als doelman in de Premier League beleeft, frustreerde al vier keer een tegenstander vanaf de penaltystip.

Peter Schmeichel stopt de strafschop van Marco van Basten tijdens het EK 1992. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor de Nederlandse voetbalvolgers staat Peter Schmeichel echter nog steeds te boek als de meest ’frustrerende’ doelman. Door zijn redding op de strafschop van Marco van Basten tijdens Nederland-Denemarken (halve finale EK 1992) is de Deen de ’grondlegger’ van het penaltytrauma van Oranje uit de vorige eeuw. Nadat Denemarken het Nederlands elftal uit de eindstrijd van het EK hield, ging het daarna nog drie keer op rij mis voor Oranje tijdens eindtoernooien vanaf de stip.

