Real Madrid heeft Hazard terug

Hazard is hersteld van een enkelblessure, die hij vorig jaar november opliep tijdens een wedstrijd tegen Paris-Saint Germain in de Champions League. Real Madrid nam de Belg afgelopen zomer voor 100 miljoen euro over van Chelsea.

Real Madrid voert de Spaanse competitie aan met een voorsprong van drie punten op FC Barcelona. Real stuit later deze maand op Manchester City in de achtste finales van de Champions League.