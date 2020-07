Van der Voort na woeste reactie: ’Ik moet mijn excuses aanbieden’

Een nieuwe stunt van de Nederlander, die eerder al Dave Chisnall (10-6) en Daryl Gurney (11-5) elimineerde, leek lange tijd in de maak, maar Durrant toonde zich uiteindelijk toch de koelbloedigste.

Van der Voort was in Engeland de enige van de vijf aan het toernooi gestarte Nederlanders die nog over was. Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert en Jermaine Wattimena werden allemaal al in eerdere rondes uitgeschakeld.

IJzersterke start

Van der Voort kende in de kwartfinale (zijn eerste op de World Matchplay sinds de nederlaag tegen Mervyn King in 2009) een uitstekende start. Hij brak Durrant meteen in de eerste leg en liep voor de eerste pauze uit naar een 4-1 voorsprong. Durrant kwam vervolgens wel ietsje terug naar 6-4, maar in deel 3 van der wedstrijd gaf Van der Voort weer gas.

Hij liep uit naar een 10-5 voorsprong, onder meer door een mooie 98-finish in de vijftiende leg van het treffen met Durrant, die in zijn voorgaande wedstrijden had afgerekend met De Zwaan en Peter Wright. Durrant liet zich echter niet zomaar door Van der Voort naar de slachtbank leiden en kende een sterk laatste deel van de wedstrijd.

Durrant draait wedstrijd om

De man uit Middlesbrough kwam na een 10-8 achterstand uiteindelijk terug naar 13-12, waarmee het duel een razend spannende slotfase in ging. In de 28e leg liet Van der Voort twee kansen op tops liggen om een 15-13 voorsprong te pakken, waarna Durrant de stand helemaal gelijk trok:14-14.

Via een knappe 92-finish via bulls-eye nam Durrant vervolgens voor het eerst in de wedstrijd een voorsprong, waardoor Van der Voort ineens met de rug tegen de muur stond. De Nederlander boog niet, en zorgde ervoor dat de wedstrijd met 15-15 de verlenging in ging.

Daarin had Durrant de sterkste zenuwen. De Engelsman profiteerde in de winnende leg van twee zwakke 45-beurten van Van der Voort en gooide zijn eerste machtdart meteen raak. In de halve finale neemt Durrant het op tegen Dimitri Van den Bergh, de 26-jarige Belg die eerder op de vrijdagavond met 16-12 te sterk was voor Adrian Lewis.

De nederlaag kwam hard aan bij Van der Voort, die na afloop op het podium met een beschuldigende vinger richting de scheidsrechter wees. In de 22e leg gooide hij bij een van zijn laatste beurten een pijl onderhands, maar stond hij achter de oche. Omdat de official zei dat Van der voort óp de oche stond, telde de pijl niet mee en kwam hij op 9 te staan in plaats van op 8. In de daaropvolgende beurt gooide Durrant uit en bracht hij zijn achterstand terug naar 12-10.

„Maar ik stond helemaal niet op de oche”, reageerde Van der Voort voor de camera van RTL. „Dus toen hij zei van wel, kreeg ik een paar errors in mijn hoofd. Wat ik tegen hem zei, dat ga ik niet herhalen. En als hij een klacht bij de PDC indient, dan is dat maar zo. Daar ben ik niet bang voor. Dat ik hier verlies is helemaal mijn eigen schuld, laat dat duidelijk zijn. Ik stond zo ver voor... Maar het is wel even lekker als je meteen na de wedstrijd iemand anders de schuld kan geven.”

Later kwam Van der Voort via zijn eigen Twitter-kanaal terug op zijn woorden. „Nu ik de beelden heb teruggekeken en met mensen heb heb gesproken, moet ik mijn excuses aanbieden aan scheidsrechter Kirk. Ik dacht dat hij klaagde over het feit dat ik over de oche stapte. Zodoende reageerde ik zo na de wedstrijd. Hij wees mij er eigenlijk op dat ik mijn pijl niet op de juist wijze gooide en dat besef ik mij nu ook”, schrijft de Nederlander een dag na zijn nederlaag en tevens zijn excuses aanbiedt aan zijn opponent. „Durrant profiteerde van mijn concentratieverlies na het incident. Daardoor kwam hij terug in de partij en dat deed hij goed. Ik wens hem veel succes vandaag (zaterdag, red.).”