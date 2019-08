Van der Poel in België op ’hoogtestage’ voor WK

Vanaf 7 september rijdt hij de achtdaagse rittenkoers Tour of Britain, daarvoor gaat hij op hoogtestage…in België.

„We hadden twee opties: óf een hoogtestage in het buitenland, óf een stage in België, waarbij Mathieu ’s nachts in een hoogtetent slaapt”, aldus Kristof De Kegel, trainer van Corendon-Circus, tegenover Het Nieuwsblad. „Mathieu heeft al zeer veel gereisd, dus wilden we extra belasting vermijden. Bovendien kan je in een hoogtetent de trainingen beter monitoren.”

Van der Poel had in juli al een echte hoogtestage naar Livigno. Het tiental dagen in de hoogtetent moeten nu dus de laatste procentjes opleveren.„Omdat het WK op zeeniveau is, lijkt het ons beter om ook in België op zeeniveau gerichte en intense trainingen af te werken in plaats van het hooggebergte op te zoeken”, besluit De Kegel.