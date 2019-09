Frenkie de Jong studiemateriaal

Frenkie de Jong produceert een cruciale goal. Ⓒ BSR Agency

HAMBURG - Het is voor Frenkie de Jong te hopen dat FC Barcelona de EK-kwalificatiewedstrijd Duitsland-Nederland (2-4) als studiemateriaal gebruikt. De middenvelder van 86 miljoen staat bij zijn club links op het middenveld geparkeerd, maar liet in Oranje zien op zijn vertrouwde plek veel beter uit de voeten te kunnen. Samen met Georiginio Wijnaldum en Memphis Depay blonk De Jong uit in Hamburg.