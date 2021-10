Premium Het beste van De Telegraaf

Sprintkoning troeft Jeffrey Hoogland ook af op keirin Harrie Lavreysen voert gewaagd plan geniaal uit: ’Niemand kon me meer pakken’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Jeffrey Hoogland toont zijn respect voor Harrie Lavreysen. Ⓒ ANP/HH

ROUBAIX - Hoewel lichaam en geest tegenstribbelden, spraken Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland al hun reserves aan om elkaar ’af te maken’. Ze zorgden al zo vaak op de sprint voor sensatie, maar dit keer was er ook tijdens de WK-finale van de keirin sprake van een ware thriller. Zij-aan-zij gingen ze de laatste meters in, vechtend tegen de verzuring in hun turbodijen, maar beiden weigerden te capituleren. Uiteindelijk was Lavreysen de snelste, en was Hoogland blij met zijn eerste WK-zilver ooit op de keirin.