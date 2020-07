Avonturier Djavan Anderson in basis bij Lazio tegen Juventus

De 25-jarige Djavan Anderson, voormalig speler van onder meer de jeugd van Ajax, AZ en SC Cambuur, verscheen aan de aftrap van het duel in het Allianz Stadium.

Anderson, die één Eredivisie-wedstrijd voor AZ speelde en 26 competitieduels voor de hoofdmacht van Cambuur afwerkte, streek na avonturen bij Bari en Salernitana vorig jaar zomer bij Lazio neer, waar hij een vijfjarig contract ondertekende.

Na de coronacrisis deed trainer Simone Inzaghi steeds vaker een beroep op hem. In de eerste zeven duels na de hervatting van de Serie A viel hij vier keer in, en uitgerekend tegen koploper Juventus mocht de Amsterdammer zijn debuut in de basis maken. Zijn landgenoot Bobby Adekanye startte bij Lazio op de bank, Matthijs de Ligt staat bij tegenstander Juventus wel in de basis.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A