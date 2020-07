Verrassende basisklant Anderson kan met Lazio Juventus geen pijn doen

De 25-jarige Anderson, voormalig speler van onder meer de jeugd van Ajax, AZ en SC Cambuur, verscheen aan de aftrap van het duel in het Allianz Stadium. Anderson, die één Eredivisie-wedstrijd voor AZ speelde en 26 competitieduels voor de hoofdmacht van Cambuur afwerkte, streek na avonturen bij Bari en Salernitana vorig jaar zomer bij Lazio neer, waar hij een vijfjarig contract ondertekende.

Na de coronacrisis deed trainer Simone Inzaghi steeds vaker een beroep op hem. In de eerste zeven duels na de hervatting van de Serie A viel hij vier keer in, en uitgerekend tegen koploper Juventus mocht de Amsterdammer zijn debuut in de basis maken. De rechtspoot aan de linkerkant kweet zich prima van zijn taak en werd halverwege de tweede helft gewisseld.

Lazio keek toen al tegen een 2-0 achterstand aan, door toedoen van Cristiano Ronaldo. De Portugees benutte vijf minuten na rust een strafschop en maakte drie minuten later op aangeven van Paulo Dybala de 2-0. De tegengoal van Ciro Immobile in de slotfase (ook uit een strafschop) kwam te laat.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd voor Juventus, dat nu acht punten meer heeft dan eerste achtervolger Internazionale. Er zijn in de Serie A nog vier volledige speelrondes te gaan.

