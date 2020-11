Frank de Boer: ’Ik wil frisse benen in het team hebben’

Volgens De Boer zitten ’die frisse benen’ er zeker nog bij. „We hebben het niet in eigen hand om groepswinnaar te worden. We moeten zorgen dat we drie punten halen en hopen dat Italië een uitglijder maakt in Bosnië. Maar als ik zag hoe ze speelden van de week tegen Polen - toen waren ze heel goed - wordt dat lastig. Maar wij zullen er in ieder geval alles aan doen om de drie punten te pakken. Je wil je achteraf niet voor de kop slaan.”

De bondscoach ziet voor Oranje nog genoeg verbeterpunten. „Wat we bijvoorbeeld moeten verbeteren is dat we vaak te ver uit elkaar staan. En zorgen dat dit tegen Polen beter is. Het kwartje moet op een gegeven moment wel vallen. Als ik vind dat ik boos moet worden, dan doe ik dat. Daar kan je wel van op aan, hoor. Op het EK zal dit in ieder geval een stuk beter moeten gaan. Ik denk dat we op de goede weg zijn, maar dat we stappen moeten maken is duidelijk.”