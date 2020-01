Jeroen Zoet hoopt bij FC Utrecht streep te zetten onder ellendige periode

Jeroen Zoet tijdens zijn eerste training bij FC Utrecht. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

UTRECHT - Na 260 wedstrijden in het eerste van PSV werd Jeroen Zoet in november gepasseerd door toenmalig hoofdtrainer Mark van Bommel. De manier waarop een en ander vorm kreeg rondom de wedstrijd tegen Willem II was klungelig en pijnlijk voor de reputatie van de ervaren doelman. Met het oog op zijn kansen om deel uit te maken van de EK-selectie van Oranje heeft Zoet nu bij FC Utrecht een frisse start gemaakt.