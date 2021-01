Na corona zit nu ook winterweer het voetbal in de weg

Vrijdag strandden al honderden automobilisten in Spanje als gevolg van sneeuwstorm Filomena. Het vliegveld van Madrid (Barajas) moest worden gesloten.

Zo konden ook spelers en staff van Athletic vrijdag vanuit Bilbao niet naar de Spaanse hoofdstad vliegen. La Liga, de organisatie achter de competitie, liet weten dat de afgelasting een gevolg was van „exceptionele omstandigheden waarin het ook niet mogelijk is het veld in optimale condities te krijgen.” Later op de dag wordt een nieuwe datum bekendgemaakt.

Atlético is de koploper in La Liga, tegenstander Athletic een middenmoter. De wedstrijd zou om 16.15 uur beginnen.