Zerrouki voor vijf jaar naar Feyenoord

Het nieuws over het akkoord tussen FC Twente en Feyenoord komt een dag, nadat PSV ook zijn interesse in de door Ajax opgeleide speler kenbaar maakte. De middenvelder zelf en de aanstaande landskampioen hebben al een mondeling akkoord over een contract tot de zomer van 2028.

Door razendsnel door te pakken, voorkwam Feyenoord een Joey Veerman-scenario. De Rotterdammers probeerden Zerrouki in de afgelopen twee windows vergeefs los te weken in Enschede en hebben hem nu dus binnen. In januari 2022 was Feyenoord hard op weg om Veerman over te nemen van SC Heerenveen, toen PSV vanwege het plotselinge afzwaaien van Davy Pröpper een middenvelder erbij moest hebben en de Volendammer binnen wist te halen.

Zeven miljoen

PSV had dit keer de pech nog niet te kunnen doorpakken voor Zerrouki, omdat Sangaré en/of Gutierrez nog niet zijn verkocht, waardoor Feyenoord vooralsnog een vrij speelveld had. Na Zerrouki tweemaal een positieverbetering te hebben onthouden, beloofde FC Twente zich nu wel constructief op te stellen en mee te werken aan een vertrek als het gewenste bedrag op tafel kwam. De ruim zeven miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen, stemt de club uit Enschede tevreden.

Opvallend is dat de inmiddels bij Ajax ontslagen Alfred Schreuder de middenvelder naar Amsterdam wilde halen. Hij kreeg van algemeen directeur Edwin van der Sar, financieel directeur Susan Lenderink, voormalig technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar echter geen toestemming.