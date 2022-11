Premium Het beste van De Telegraaf

Geslaagd Oranje-debuut van Friese laatbloeier op WK Noppert: ’Het boeit mij niet als mensen zeggen, wat moet die snotneus hier?’

Door Jeroen Kapteijns

Het was een droomdag voor Andries Noppert, die wint bij zijn officiële WK-debuut voor Oranje en ook nog eens zijn doel schoonhield. Ⓒ Getty Images

DOHA - Met zijn lengte van 2.03 meter is Andries Noppert iemand die moeilijk over het hoofd wordt gezien, dus na zijn bijzondere debuut in de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Senegal hing de hele internationale pers aan zijn lippen. Een totaal nieuwe gewaarwording voor de 28-jarige Fries, die een jaar geleden nog reservedoelman van Go Ahead Eagles was en een stormachtige ontwikkeling zag uitmonden in een basisplaats op het hoogste mondiale podium.