Nyck de Vries naar Singapore als stand-in voor Alex Albon

De Vries (27) kende woensdag een goede testdag voor Alpine op de Hungaroring in Boedapest. Van daaruit reist hij door naar de fabriek van Williams in Engeland, om zich op de simulator voor te bereiden op de race op het stratencircuit. De Vries is volgende week sowieso aanwezig in Singapore. Hij verving Albon anderhalve week geleden in Monza, nadat de Britse Thai door een blindedarmontsteking was geveld.

Albon werd dat weekeinde geopereerd, lag zelfs even op de intensive care, maar zegt er alles aan te doen om op tijd fit te zijn voor de eerstvolgende race op 2 oktober. Anders staat De Vries dus weer paraat. Hij reed in Monza naar de negende plaats en veroverde zo twee WK-punten.

De Nederlandse coureur staat op pole position om een Formule 1-contract te tekenen bij AlphaTauri. Het is wachten tot het moment dat de overgang van Pierre Gasly, naar Alpine, definitief wordt beklonken. Vervolgens is de weg vrij voor De Vries om te tekenen bij het zusterteam van Red Bull.