Premium Het beste van De Telegraaf

’Skeleton veiligste sleesport’ Geen vrees als dochter Kimberley Bos met 130 km/u naar beneden raast: ’Alleen blauwe plekken’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Vader Henri, moeder Yvonne en hondje Carley zitten vrijdag en zaterdag met zenuwen voor de televisie. Ⓒ Rias Immink

Kimberley Bos was tien maanden jong toen ze gegrepen werd door het ’sleevirus’. Op schoot bij vader Henri scheurde ze van de zomer-rodelbaan af in Sankt Andreasberg, om er nooit meer genoeg van te krijgen. Moeder Yvonne herinnert het zich nog als de dag van gisteren. „Ik stond onderaan foto’s te maken. Kimberley beleefde er zoveel plezier aan en zat alleen maar te lachen. Eenmaal beneden wilde ze meteen nog een keer, en daarna nog een keer.” Nu, 28 jaar later, kan de skeletonster geschiedenis schrijven met olympisch eremetaal.