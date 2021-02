Ton Lokhoff ’komt thuis’ bij NAC en wordt technisch directeur

Lokhoff is momenteel nog assistent-trainer bij het Duitse VfL Wolfsburg en tekent een verbintenis tot medio 2024 in Breda. „Ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen”, zegt de 61-jarige Lokhoff op de website van NAC. „De afgelopen jaren heb ik natuurlijk veelal in het buitenland gewerkt. Om dan na al die jaren terug te keren naar NAC voelt als thuiskomen. Thuiskomen in Nederland, maar bovenal thuiskomen bij mijn club.”

Lokhoff speelde, verdeeld over twee periodes (1978-1982 en 1991-1996) 237 competitieduels voor de club uit Breda. Na zijn actieve loopbaan was Lokhoff lang assistent-trainer bij NAC en later hoofdtrainer. Daarna werkte hij onder meer als coach bij Excelsior en VVV-Venlo en als assistent bij buitenlandse clubs als Red Bull Salzburg en VfB Stuttgart.

’Hopelijk snel supporters’

„Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan bij onze club. Samen gaan we hard aan de slag om NAC terug te brengen naar waar het hoort. Hopelijk mogen de supporters snel naar het stadion en zien we hen tijdens een ouderwets Avondje NAC”, aldus Lokhoff.

„Met Ton halen we een technisch directeur binnen die de club van binnen en buiten kent”, zegt algemeen directeur Mattijs Manders. „Hij weet als geen ander welke spelers bij ons kunnen slagen, beschikt over een groot netwerk en heeft een duidelijke voetbalvisie.”