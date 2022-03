Joan Laporta: ’Ik had al eerder mijn twijfels over Koeman’

De voorzitter van Barcelona, die maandag exact een jaar in dienst was en daarom de pers te woord stond, vertelde aan Barça TV al eerder te dubben over de positie van de Nederlander. „Eind vorig seizoen had ik al mijn twijfels en dat liet ik Koeman ook weten. Hij wilde doorgaan en gezien de economische en sportieve context gaven we hem de kans.”

Hij vervolgt: „Maar door de tijd die verstrijkt ga je zaken anders zien. We probeerden het, maar het ging gewoon niet goed. Daardoor moesten we een pijnlijke beslissing nemen. Als Koeman heeft gezegd dat het hem pijn doet, hoop ik dat dat gevoel snel verdwijnt. Hij mag zeggen wat hij wil, ik zal hem respecteren. Ook omdat hij als trainer de moed had om jonge spelers in te zetten. Natuurlijk kwam dat ook door de omstandigheden, maar dan nog moet je het maar durven.”

In het derde seizoen van Força Koeman, de docuserie over de Nederlander op Videoland, zegt Koeman alles gegeven te hebben voor de club. „Na mijn ontslag bij FC Barcelona heb ik besloten om helemaal geen interviews te doen. Dit omdat ik mijn verhaal één keer goed wilde doen. Eenmalig het hele verhaal. Dat heb ik gedaan en dat is ook wat je gaat zien”, aldus de Nederlander. In de serie stelt hij ook open te staan voor een terugkeer als bondscoach bij Oranje.