PSV gaat samenwerken met ’club van Ronaldo’ in Brazilië

De club uit Belo Horizonte was een paar jaar geleden nog kampioen van Brazilië, maar zakte na degradatie bijna af naar het derde niveau. Nu, in het tweede seizoen op het tweede plan, is de club op de weg terug en koploper van de serie B na dertien speelronden.

Cruzeiro bracht in het verleden een groot aantal talenten voort met Ronaldo als belangrijkste exponent. Die gebruikte de club in 1994 voor zijn sprong naar Europa. PSV vormde vervolgens het startpunt van zijn glanzende carrière. De voormalig spits is sinds eind vorig jaar eigenaar van Cruzeiro, dat hij voor zestig miljoen euro kocht. ,Ik ben Cruzeiro veel dank verschuldigd en wil de club terugbrengen naar het niveau waar het hoort”, zei Ronaldo, die perspectief ziet in samenwerking met PSV.