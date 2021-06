Groep D: Schotland kan zijn eigen accommodatie niet in en ruzie over racisme

Glen Kamara (Glasgow Rangers) werd woest toen verdediger Ondrej Kudela van Slavia Praag hem met zijn hand voor de mond iets toeriep. Ⓒ EPA

EURO 2020 begint vrijdag. Deze week nemen we een voor een de diverse poules onder de loep. Behalve die van Oranje, die komt genoeg aan bod. Dit keer groep D: gekruid door een racismerel, een gastland dat zijn eigen accommodatie niet kan gebruiken en twee landen waartussen flink wat kwaad bloed zit. En de nummers twee en vier van het voorbije WK, natuurlijk. Al denken wij niet dat Kroatië en Engeland op dit EK even ver zullen komen raken. Daarvoor is de Kroatische teamspirit niet meer wat hij geweest is en de Engelse defensie te zwak.