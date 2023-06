Drama Bo Bendsneyder: Moto2-coureur breekt week voor TT Assen sleutelbeen

Bendsneyder brak vorig jaar ook al zijn sleutelbeen en verscheen toen twee weken later alweer aan de start. Maar binnen een week herstellen lijkt wel wat te hoog gegrepen.

Zonta van den Goorbergh blijft daarmee als enige Nederlander in de Moto2 over voor de thuisrace. De 17-jarige coureur eindigde op de Sachsenring als achttiende, na als 23e te zijn gestart. Pedro Acosta uit Spanje won de race, waarin zeven coureurs uitvielen.

In de Moto3 kwam Collin Veijer ten val, maar zijn blessures leken minder heftig dan die van zijn landgenoot.

Spanjaard Martin blijft in MotoGP leider Bagnaia nipt voor

De Spaanse MotoGP-coureur Jorge Martin heeft klassementsleider Francesco Bagnaia met minimaal verschil verslagen in de Grote Prijs van Duitsland. De vanaf poleposition vertrokken Ducati-rijder boekte met ruim 6 honderdsten van een seconde verschil zijn eerste zege in ongeveer twee jaar. Zo verkleinde hij zijn achterstand op Bagnaia in de WK-stand.

De Italiaan Bagnaia vertrok voor de derde keer op rij vanaf poleposition, terwijl Martin vanaf de zesde plek moest oprukken. Dat lukte de 25-jarige Spanjaard al snel, waardoor hij met de wereldkampioen in een strijd om de zege belandde. In de laatste ronde reden de coureurs nek-aan-nek richting de finish, met Martin op kop. Op het rechte stuk kwam Bagnaia nog dichtbij, maar Martin hield net genoeg over. De Fransman Johann Zarco werd derde.

Marc Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, was voor de race al gecrasht en kon niet starten door een gebroken vinger.

Martin won zaterdag ook al de sprintrace. In het klassement staat Bagnaia met 160 punten nog bovenaan, maar Martin volgt nu op 16 punten.