Michael van Gerwen: ’Om op deze iconische plek te winnen is erg speciaal’

Dankzij een 6-4 overwinning plaatste Van Gerwen zich voor de kwartfinales waarin hij het komende nacht moet opnemen tegen James Wade. Na een 3-0 voorsprong liet de Brabantse darter Van Dongen terugkomen tot 5-4, maar uiteindelijk trok Van Gerwen toch aan het langste eind.

Van Gerwen: „Ik ben blij dat ik heb gewonnen. Ik liet hem terugkomen in wat voor hem de wedstrijd van zijn leven was, voor het eerst voor eigen publiek spelen. Maar op het eind deed ik weer de juiste dingen. Om op deze iconische plek te winnen is erg speciaal. Het publiek was een van de beste die we hebben gehad in de World Series . Nu ben ik door naar de finaledag, er moet nog een toernooi worden gewonnen. New York we komen er morgen weer aan!.”