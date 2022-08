’Memphis Depay op weg naar uitgang bij Barcelona’

De grote mediavolgers van Barcelona zijn er zelfs al van overtuigd dat Depay moet verkassen. Hij wordt in de komende maand verkocht, zo weten Diario Sport en Mundo Deportivo. Memphis Depay is op weg naar de uitgang, koppen ze in hun dagbladen.

Gevolgen

Barcelona-trainer Xavi heeft tijdens de trip naar de Verenigde Staten, waar Barcelona de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon, een aantal zaken aan zijn spelers duidelijk gemaakt. Frenkie de Jong kreeg te horen dat hij op weinig speeltijd meer hoeft te rekenen en dat bleek ook meteen in de wedstrijden daar. Hij begon op de bank en kwam er alleen in als verdediger als in de defensie een speler nog geen 90 minuten kon spelen. Op diezelfde trip liet Xavi ook blijken dat hij héél ruim in zijn aanvallers zit en dat kan gevolgen gaan hebben voor Depay.

Xavi geeft de voorkeur aan Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Ansu Fati, Ousmane Dembélé en de voor vele miljoenen aangetrokken Robert Lewandowski en Raphinha.

Nu hoeft Depay zich geen zorgen te maken over belangstelling. De 28-jarige aanvaller staat in de belangstelling van Juventus en verdient ook niet zo’n astronomisch salaris als Frenkie de Jong, waardoor hij beter is in te passen in elk salarishuis. In het geval dat Depay verkast, zal Lewandowski waarschijnlijk direct het shirt met nummer 9 krijgen.