Analyse: Tadej Pogacar dupe van discussie Rel in Amstel Gold Race verdringt cruciaal aspect

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tadej Pogacar komt juichend over de meet. Ⓒ ANP/HH

Laten we voorop stellen dat de rel en daaraan vastzittende discussie in de Amstel Gold Race voorkomen had kunnen en móéten worden. Het ging na de prachtige editie met dito winnaar Tadej Pogacar veelvuldig over de wagen van koersdirecteur Leo van Vliet, die ’Pogi’ uit de wind gehouden zou hebben. De beelden zijn achteraf zelfs door een professor aerodynamica bestudeerd, die beweert dat de 24-jarige Supersloveen tien tot twintig seconden voordeel zou hebben gehad. Er werd achteraf schande gesproken, vooral op social media ging de rel ’viral’.