Cees Bol helper Mark Cavendish bij Astana

Bol (27) zou eigenlijk net als Cavendish overstappen naar B&B Hotels-KTM, maar de Franse ploeg kreeg de sponsoring niet rond. „Ik ben heel blij dat ik met Astana alsnog een nieuwe ploeg heb gevonden”, zegt de Noord-Hollander op de website van zijn nieuwe ploeg. „Het seizoen is al begonnen, dus het kwam toch nog als een verrassing. Ik wil bij deze ploeg weer sprints gaan winnen, maar met Mark Cavendish is een zeker zo groot doel hem aan overwinningen te helpen. Ik hoop wat voorjaarsklassiekers te rijden om te zien hoever ik daarin kan komen.”

Bol, die halverwege 2018 als stagiair binnenkwam bij Sunweb (de voorloper van DSM), won als wielerprof tot nu toe zes wedstrijden waaronder ritten in de Ronde van Californië en Parijs-Nice. „Cees is een krachtige sprinter, maar we willen hem in de eerste plaats zien als helper van Mark Cavendish in de massasprints. Daarnaast kan hij ook zelf voor goede resultaten zorgen”, aldus teambaas Aleksandr Vinokoerov.