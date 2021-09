Dolblije Jurgen Ekkelenkamp na droomdebuut: ’Een emotioneel moment’

De middenvelder begon op de bank, maar na een uur spelen bracht Hertha-trainer Pál Dárdai de Nederlander binnen de lijnen. Eenmaal in het veld had hij slechts 87 seconden nodig om belangrijk te zijn. „Het was een heel emotioneel moment. Ik was niet blij dat ik op de bank zat. Ik zat te wachten om in te vallen en toen scoorde ik binnen twee minuten. Ik hoop nu met meer goals en assists belangrijk te zijn voor het team.”

Door de belangrijke 2-1 overwinning op het Greuther Fürth van basisklanten Nick Viergever en Jetro Willems neemt Hertha afstand van de gevreesde degradatieplaatsen.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Bundesliga