Lewis Hamilton rekent op lastige races in Mexico en Brazilië

,,We gaan binnenkort naar Mexico en Brazilië en dat zijn circuits waar Red Bull doorgaans heel sterk is”, aldus Hamilton, nu twaalf punten achter Verstappen in de strijd om de wereldtitel. ,,Ik weet niet wat we hier anders hadden kunnen doen. Het team heeft het geweldig gedaan en ik ben ook blij met mijn eigen optreden. Max kwam extreem vroeg naar binnen voor zijn eerste stop en het was duidelijk dat track position de sleutel was.”

Hamilton wilde nog niet te veel doemdenken, nu er nog vijf races op de rol staan. ,,Aan die twaalf punten achterstand denk ik nu nog niet. We waren vandaag helaas niet snel genoeg om de race te winnen, maar we bekijken het race per race. Maar de komende wedstrijden worden zeker zwaar voor ons.”

Bekijk ook: Max Verstappen deelt mentale tik uit aan Lewis Hamilton