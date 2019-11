Wordt miljoenenaankoop kind van de rekening bij PSV?

Nick Viergever (r) keert naar verwachting terug in het verdedigingscentrum van PSV en daar lijkt Timo Baumgartl het slachtoffer van te worden. Ⓒ ANP SPORT

AMSTERDAM - De kans is groot dat Timo Baumgartl bij PSV het slachtoffer wordt van de terugkeer van Nick Viergever. In tijden dat het niet zo lekker loopt, is houvast een groot goed. In dat licht bezien, lijkt trainer Mark van Bommel te kiezen voor zijn oude vertrouwde verdedigingscentrum in het Europa League-duel bij LASK Linz: het centrum met Viergever en Daniel Schwaab. Zeker nu PSV nog altijd Donyell Malen, Steven Bergwijn en de tevens niet fitte Jorrit Hendrix mist, moeten zij zorgen voor een meer solide fundament onder PSV.