Thymen Arensman grijpt net naast zege in loodzware bergrit in Giro

Arensman en Hirt maakten er een man-tegen-man-gevecht van in de slotfase van de loodzware bergrit, die een slagveld veroorzaakte in het peleton. De Nederlander moest op de flanken van de een na laatste klim - de Valcio di Santo Cristina - zijn opponent net voor laten gaan.

Koen Bouwman deed goede zaken in de stand om de bergtrui en verstevigde dan ook zijn leiderspositie in dat klassement. In het algemeen klassement blijft Richard Carapaz leider.

Monsterachtig

Het peloton wachtte vandaag een monsterachtige bergetappe, met als uitschieter de beruchte Mortirolo. De vraag vooraf was: kon Bouwman zijn blauwe bergtrui verdedigen tegen Guilio Ciccone? En behield Carapaz zijn roze leiderstrui?

Bespiegelingen vooraf natuurlijk, want in werkelijkheid loopt het vaak anders. Dat er een kopgroep zou ontstaan was niet verwonderlijk. Zo zette Mathieu van de Poel uiteraard weer de boel op gang, waarna nog meerdere Nederlanders volgden: Wout Poels, Arensman, Wilco Kelderman en Bouwman zaten hier onder anderen ook bij.

Koen Bouwman stond zijn mannetje in de bergen vandaag. Ⓒ Twitter Jumbo-Visma

Bouwman als eerste boven op de Mortirolo

Aangekomen bij de Mortirolo bleek Bouwman een goede dag te hebben, net als Arensman en Poels. Met hen zaten ook Alejandro Valverde, Kämna, Jan Hirt en Hugh Carthy in de overgebleven kopgroep. Chris Hamilton en Ciccone bungelden hierachter.

Bouwman mocht in zijn bergtrui als eerste bovenkomen op de legendarische Mortirolo en verstevigde hiermee zijn blauwe trui. Ondertussen had Vincenzo Nibali een plannetje bedacht voor de afdaling van de Mortirolo. Hij liet zijn ploeg Astana op kop rijden om zo vervolgens als eerste de afdaling in te gaan. De aan het eind van dit seizoen afzwaaiende Haai van Messina kan dat immers als geen ander.

Bekijk hier hoe Bouwman als eerste bovenkomt:

Bron: discovery +

Onder druk zetten

De nummer 7 van het algemeen klassement probeerde hiermee de favorieten onder druk te zetten. Durfde Carapaz bijvoorbeeld al mee te gaan, met nog 70 km koers? Het antwoord was ja, want Carapaz en co wisten Nibali al bij de indaling weer in te rekenen.

Wel zaten de favorieten zo ver achter de koplopers, dat de kopgroep van 7 man (met Arensman, Poels en Bouwman) het uit leken te gaan maken wie er met de dagzege vandoor zou gaan. Bouwman liet echter lopen nadat hij zijn bergpunten had veiliggesteld en Kämna ging er in de afdaling van de Teglio vandoor. Hierachter reden Valverde, Hirt, Arensman, Carthy en Poels. Laatstgenoemde moest echter voor de een na laatste klim wachten op zijn kopman Mikel Landa.

Wat een gevecht

Kämna reed al rap 50 seconden weg, maar 13,5 kilometer voor de meet ging Arensman op jacht naar de Duitser. Langzaamaan kwam hij dichterbij.

Bij de favorieten ging Landa ervandoor en hij kreeg Carapaz en Hindley mee. Momenteel dus de drie beste klassementsrenners in koers. Ondertussen sloot Hirt bij Arensman aan, die al bij Kämna was geraakt. De Nederlander vloog er vervolgens in zijn eentje vandoor en kreeg Hirt mee, die direct daarna zelf wegstoof. Wat een gevecht!

Aanvallen overleven

Arensman bleef er steeds rond de 15 seconden achter bungelen, maar wist niet meer bij Hirt te komen. Met de klim van de Aprica - 2 kilometer voor de meet - en 8 seconden voorsprong, leek Hirt het niet meer uit handen te gaan geven. En dat bleek ook zo. Arensman strandde op enkele seconden.

Het is de eerste ritzege in de WorldTour voor de 31-jarige Tsjech. Dit jaar schreef hij eerder een rit en het klassement van de Ronde van Oman op zijn naam. In de Ronde van Italië pakte de Belgische ploeg eerder een ritzege met de Eritreeër Biniam Girmay.

De roze trui blijft dus in het bezit van Carapaz. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers overleefde aanvallen van onder anderen de Spanjaard Landa en de Australiër Hindley.