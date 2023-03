Kous nog lang niet af voor Dylano K.

In het vonnis wordt hard geoordeeld over het gedrag van de veldbestormer. „Bij het bepalen van de straf houdt de politierechter er rekening mee dat de verdachte niet alleen een stadion- en gebiedsverbod heeft overtreden, hij ging ook nog eens in dronken toestand het veld op om een voetballer te mishandelen. Dit is volstrekt respectloos tegenover het slachtoffer, de voetbalclubs en alle échte supporters van PSV. Daarnaast is de verdachte in 2021 tweemaal veroordeeld voor voetbalgerelateerde delicten.”

Naast het strafrechtelijke traject, dat ook nog heeft geleid tot een gebiedsverbod van twee jaar rondom het Philips Stadion, volgt ook een civielrechtelijk traject voor Dylano K. Dat zal in de eerste plaats leiden tot een stadionverbod. Een door PSV ingestelde onafhankelijke commissie zal zich daarover op korte termijn buigen. Insiders rekenen erop dat het een zeer langdurig stadionverbod gaat worden, omdat het gaat om drie zware ingrijpen met forse sancties, waarbij de straffen bij elkaar worden opgeteld. De drie overtredingen zijn het betreden van het speelveld, het negeren van een gebiedsverbod en het belagen van de doelman.

Oplopende bestraffingen

Met punt één en twee is de commissie snel klaar, want die zijn klip en klaar. Bij punt drie is nog wel wat ruimte voor interpretatie. De aanval op de doelman kan beoordeeld worden als poging tot mishandeling, als mishandeling maar ook als zware mishandeling. Daarbij geldt dat er oplopende bestraffingen mee zijn gemoeid. Omdat het om een feit richting een speler gaat, wordt de strafmaat voor dit onderdeel sowieso verdubbeld. Zodra de commissie van PSV, die de stadionverboden vaststelt, tot een oordeel is gekomen, komt de KNVB in beeld. De voetbalbond zet het verdict van PSV om in een landelijk stadionverbod.

Naast het stadionverbod heeft PSV aangekondigd de financiële consequenties van de te verwachten straf door de UEFA te willen verhalen op de dader. Hierbij is wel het adagium ’van een kale kip kun je niks plukken’ van toepassing. De 20-jarige Roermondenaar was vakkenvuller bij een supermarkt en is na zijn uitspatting ook nog eens op staande voet ontslagen door zijn werkgever. Als de UEFA tot een straf van bijvoorbeeld een wedstrijd zonder publiek zou komen, lijdt PSV een miljoenenschade, waarvoor geen compensatie gevonden kan worden bij iemand met het inkomen van een supermarktmedewerker. Desondanks zou PSV ervoor kunnen kiezen om toch een civielrechtelijke procedure op te starten om een financiële regeling naar draagkracht af te dwingen. Qua compensatie gaat het dan wel om een druppel op een gloeiende plaat, maar daarmee zou de club wel een voorbeeld kunnen stellen, dat mensen die PSV zoveel schade berokkenen er niet zomaar mee wegkomen.