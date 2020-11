PSG kan opnieuw niet winnen in Franse competitie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: PSG weet thuiswedstrijd tegen Bordeaux niet te winnen

23.30 uur: Paris Saint-Germain is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd in de Franse competitie tegen Girondins de Bordeaux te winnen: 2-2. Voor koploper PSG was het de vierde wedstrijd in de Ligue 1 die niet wordt gewonnen; één gelijkspel en drie nederlagen.

Timothée Pembele bewees de thuisploeg een slechte dienst door de bal in de 10e minuut uit een corner in zijn eigen doel te koppen. Nog binnen een half uur stond PSG toch op voorsprong; Neymar benutte een zelf versierde strafschop en Moise Kean maakte er een minuut later 2-1 van. Na een uur kwam Bordeaux via Yacine Adli op gelijke hoogte en in het laatste half uur werd er niet meer gescoord.

Bij PSG deed Mitchel Bakker de hele wedstrijd mee. Door het puntenverlies kan OSC Lille zondag op gelijke hoogte komen. Lille speelt thuis tegen AS Monaco.

Voetbal: Beoogde voorzitter Cambuur trekt zich terug na onrust

18:43 uur Ype Smid heeft het aanbod afgeslagen om voorzitter te worden van de raad van commissarissen van SC Cambuur. De beoogde aanstelling van Smid leidde tot heel wat rumoer in Leeuwarden. „De onrust die is ontstaan, is niet in het belang van de club en dat moet altijd voorop staan bij iedereen”, zegt Smid. „Om de rust te laten terugkeren, trek ik mijn kandidatuur als voorzitter van de raad van commissarissen in en zal ik de club blijven steunen waar ik kan in mijn rol als erevoorzitter en certificaathouder.”

De Stichting Cambuur, het hoogste orgaan van de Friese voetbalclub, had Smid voorgedragen voor de vacante positie van rvc-voorzitter. Die voordracht viel echter bij lang niet iedereen goed. Zo dreigden volgens de Leeuwarder Courant financieel directeur Gerald van den Belt en twee commissarissen op te stappen als Smid in een officiële rol zou terugkeren. Smid haalde Cambuur in 2011 uit de financiële problemen en was tot 2018 voorzitter van de rvc.

Voetbal: Dordrecht wijst Jong Ajax terug

18.34 uur: Roda JC heeft in Kerkrade een 3-1 overwinning geboekt op Excelsior, met dank aan Fabian Serrarens. De aanvaller was met een doelpunt en twee assists van grote waarde voor de Limburgse ploeg. Roda kwam door de winst in punten (20) op gelijke hoogte met Excelsior.

De IJslandse spits Elias Mar Omarsson bracht de Rotterdammers vroeg op voorsprong met zijn zestiende treffer van het seizoen. Serrarens trok de stand in de 24e minuut gelijk. Het betekende voor hem zijn eerste doelpunt in dienst van Roda. Op aangeven van Serrarens scoorden Niek Vossebelt en Thijmen Goppel in de tweede helft.

FC Dordrecht boekte de tweede overwinning van het seizoen door Jong Ajax met 3-1 te verslaan. Jari Schuurman, Kevin Jansen en Gianni dos Santos maakten aan de Krommedijk de doelpunten voor de thuisclub. Brian Brobbey deed vlak voor rust bij een achterstand van 2-0 iets terug namens de Amsterdamse beloften, die in de middenmoot staan. De 18-jarige spits, die vorige maand met een doelpunt debuteerde in de hoofdmacht van Ajax, tekende voor zijn achtste treffer van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Golf: flinke sprong Besseling in Zuid-Afrika

17.12 uur: Wil Besseling heeft met een sterke derde ronde een flinke sprong gemaakt in het klassement van het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika. De 34-jarige Noord-Hollander klom dankzij een ronde van 68 slagen (vier onder par) naar de gedeelde achttiende plek. Joost Luiten en Darius van Driel zakten beiden door een ronde van 73 slagen weg in het klassement.

Besseling begon met twee bogeys op de eerste vijf holes, maar wist daar zes birdies tegenover te zetten. Hij staat nu op een totaal van 211 slagen, negen meer dan de Poolse leider Adrian Meronk. Besseling schoot 27 plekken omhoog in het klassement.

Luiten viel vrijdag al weg uit de top-10 van het klassement door een 72’er. Met een totaal van 214 neemt de 34-jarige Rotterdammer nu de gedeelde 36e plaats in. Van Driel staat met 217 op plek 50.

Wielersport: Veldrijdster Brand weer beste in cross van Kortrijk

14:45 uur Lucinda Brand heeft zaterdag de Urban Cross in het Belgische Kortrijk gewonnen. Het was de tweede wedstrijd om de X²O-trofee. De eerste manche, de Koppenbergcross, was gewonnen door Annemarie Worst. Brand, die slecht was gestart, bleef voorop over met haar landgenotes Denise Betsema en Yara Kastelijn. Van dat tweetal sprintte Betsema naar de tweede plaats. Brand boekte haar vierde zege van het seizoen. Vorig jaar was de renster van Telenet-Baloise Lions ook al de beste in Kortrijk.

In de strijd om de winst vielen wereldkampioene Ceylin Carmen del Alvarado en Annemarie Worst kort voor het einde weg. Alvarado (vierde) was in de laatste ronde onderuitgegaan en moest daarom haar drie medevluchtsters laten lopen. Worst verdween uit de kop van de koers na een lekke band in de voorlaatste ronde. Ze finishte als zesde.

Zondag is de eerste wereldbekercross van het seizoen in het Tsjechische Tabor.

Basketbal: Oud-speler en coach Van Helfteren erelid NBB

14:00 uur Toon van Helfteren is benoemd tot erelid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Dat maakte voorzitter Joop Brakenhoff zaterdag bekend tijdens de algemene ledenvergadering van de NBB. De 69-jarige Van Helfteren is recordinternational en voormalig bondscoach. Momenteel is hij coach van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Rotterdam.

Van Helfteren is het zevende erelid. De geboren Delftenaar was als speler negentien seizoenen actief in de eredivisie. Hij kwam daarnaast liefst 207 keer uit voor Oranje. Na zijn actieve loopbaan werd hij vier keer gekozen tot coach van het jaar en fungeerde hij in twee periodes tussen 1994 en 2019 (129 interlands) als bondscoach. In 2015 slaagde hij erin met Oranje voor het eerst in 26 jaar deelname aan het EK af te dwingen.

Van Helfteren was reeds in 1988 benoemd tot lid van verdienste van de NBB en in 2019 kreeg hij een koninklijke onderscheiding.