VeldrijdsterLucinda Brand weer beste in cross van Kortrijk

Wielersport: Veldrijdster Brand weer beste in cross van Kortrijk

14:45 uur Lucinda Brand heeft zaterdag de Urban Cross in het Belgische Kortrijk gewonnen. Het was de tweede wedstrijd om de X²O-trofee. De eerste manche, de Koppenbergcross, was gewonnen door Annemarie Worst. Brand, die slecht was gestart, bleef voorop over met haar landgenotes Denise Betsema en Yara Kastelijn. Van dat tweetal sprintte Betsema naar de tweede plaats. Brand boekte haar vierde zege van het seizoen. Vorig jaar was de renster van Telenet-Baloise Lions ook al de beste in Kortrijk.

In de strijd om de winst vielen wereldkampioene Ceylin Carmen del Alvarado en Annemarie Worst kort voor het einde weg. Alvarado (vierde) was in de laatste ronde onderuitgegaan en moest daarom haar drie medevluchtsters laten lopen. Worst verdween uit de kop van de koers na een lekke band in de voorlaatste ronde. Ze finishte als zesde.

Zondag is de eerste wereldbekercross van het seizoen in het Tsjechische Tabor.

Basketbal: Oud-speler en coach Van Helfteren erelid NBB

14:00 uur Toon van Helfteren is benoemd tot erelid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Dat maakte voorzitter Joop Brakenhoff zaterdag bekend tijdens de algemene ledenvergadering van de NBB. De 69-jarige Van Helfteren is recordinternational en voormalig bondscoach. Momenteel is hij coach van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Rotterdam.

Van Helfteren is het zevende erelid. De geboren Delftenaar was als speler negentien seizoenen actief in de eredivisie. Hij kwam daarnaast liefst 207 keer uit voor Oranje. Na zijn actieve loopbaan werd hij vier keer gekozen tot coach van het jaar en fungeerde hij in twee periodes tussen 1994 en 2019 (129 interlands) als bondscoach. In 2015 slaagde hij erin met Oranje voor het eerst in 26 jaar deelname aan het EK af te dwingen.

Van Helfteren was reeds in 1988 benoemd tot lid van verdienste van de NBB en in 2019 kreeg hij een koninklijke onderscheiding.