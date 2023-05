Prachtig Europees avontuur AZ eindigt in het zwart na zware rellen op de tribune

Op de hoofdtribune in het AFAS Stadion zaten zo’n tweehonderd aanhangers van de Londenaren, vermoedelijk vooral vrienden en genodigden. Zij kregen direct na het laatste fluitsignaal bezoek van AZ-aanhangers, nadat deze de hekken sloopten en de hoofdtribune opkwamen. Daarbij werden er harde klappen uitgedeeld. Zowel spelers van AZ als West Ham United gingen erop af om de boel te sussen. Enkele spelers van The Hammers mengden zich zelfs in de gevechten, met name Tomas Soucek. De Tsjech was volledig buiten zinnen na de aanval van de AZ-hooligans en deelde rake klappen uit. Ook Jarrod Bowen, Declan Rice en Saïd Benrahma mengden zich in de gevechten.

Bekijk hier beelden van de rellen op de tribune.

Politie en stewards waren vrij snel ter plaatse om verdere confrontatie te voorkomen. Na een kleine tien minuten keerde de rust in het stadion terug. Andere supporters van AZ lieten met gefluit hun onvrede horen over het wangedrag van een deel van hun aanhang.

Vorige week had er zich een gelijkaardige ontwikkeling voorgedaan in Londen. Toen werden vrienden en familie van AZ-spelers op de tribune belaagd door de harde kern van West Ham United.