Louis van Gaal krijgt tandem Depay-Wijnaldum aan de praat

Premium Voetbal

Column: bondscoach met gedachtenkronkel

Als je vooraf roept dat Montenegro als tegenstander niets voorstelt, het spreekwoordelijke eitje is in een thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie, dan is het flauw om achteraf je gelijk te halen. Zo van: zie je wel, zo’n 1-4-3-3-systeem werkt prima, resulteert in 75 minuten goed voetbal, een 4-0 overw...