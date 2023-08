Donar Groningen krijgt groen licht van licentiecommissie BNXT League

Eind juli vroeg Donar Groningen faillissement aan wegens financiële problemen. De club ging de afgelopen maanden met een groot aantal crediteuren in gesprek om afspraken te maken over achterstallige betalingen, maar de Belastingdienst wenste niet mee te werken aan een akkoord.

De club hoopte alsnog op een doorstart en bekeek of er mogelijkheden waren op topbasketbal in Groningen in het komende seizoen. Een taskforce, die de redding van de club moest bewerkstelligen, achtte de kans op een doorstart klein, maar nu staan de lichten toch op groen met de nieuwe entiteit Donar Groningen BV.

„Onder specifieke aanvullende voorwaarden”, die maandag bekendgemaakt zullen worden, heeft de Nederlandse club de licentie voor deelname aan de BNXT League alsnog op zak.