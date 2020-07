Penalty’s helpen Juventus naast Atalanta

Voor Lazio was het al de derde nederlaag op rij. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verloor eerder deze week al van AC Milan (0-3) en bij Lecce: 2-1.

De Romeinen waren voor de coronacrisis in gevecht met Juventus om het kampioenschap, maar na de hervatting is Lazio het helemaal kwijt. De lichtblauwe formatie uit de Italiaanse hoofdstad wist pas twee keer te winnen en incasseerde tegen Sassuolo de vierde nederlaag in drie weken tijd.

Lazio-captain Ciro Immobile baalt na het verlies tegen Sassuolo. Ⓒ Reuters

Juventus kon de voorsprong op Lazio vergroten tot tien punten, maar maakte er ’slechts’ acht van. En dat deed het ook nog met de hakken over de sloot, want de ploeg van Matthijs de Ligt kreeg tot twee keer toe een dubieuze strafschoppen na handsballen van Atalanta. Eerst van Marten de Roon, en kort voor tijd van Luis Muriel. Ronaldo sloeg twee keer van elf meter toe.

Atalanta kwam zelf via twee uitstekende goals twee keer op voorsprong. Duvan Zpata rondde een mooie aanval voor rust af, en tien minuten voor tijd kegelde Ruslan Malinovski kiezelhard raak. Bij een zege was Atalanta op zes punten van Juventus gekomen, maar dat was de ploeg uit Bergamo dus niet gegeven. Zowel De Ligt, De Roon als Hans Hateboer speelden de hele wedstrijd.

Kluivert kijkt toe hoe AS Roma wint

AS Roma is weer een beetje tot leven gekomen in de Italiaanse competitie. De ploeg van trainer Paulo Fonseca versloeg degradatiekandidaat Brescia met ruime cijfers: 0-3. Het was de tweede competitiezege op rij na een slechte serie van drie nederlagen. Meer dan de vijfde plaats op de ranglijst zit er waarschijnlijk niet meer in voor AS Roma. Nummer 4 Internazionale heeft elf punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.

De Romeinse score kwam pas na de rust op gang. Federico Fazio, Nikola Kalinic en Nicolo Zaniolo brachten de treffers op hun naam. Justin Kluivert behoorde weer tot de wedstrijdselectie van AS Roma. De oud-Ajacied ontbrak bij de midweekse thuiswedstrijd tegen Parma (2-1), omdat Fonseca niet tevreden was over de inzet van Kluivert tijdens de training.

Volgens de Portugese coach was de instelling van de 21-jarige aanvaller de laatste dagen verbeterd en daarom kreeg Kluivert een herkansing in het Romeinse gezelschap. Een basisplaats of een invalbeurt zat er voor hem echter tegen Brescia nog niet in.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A