Burak Yilmaz laat zich al gelden op training Fortuna Sittard

Bij de komst van de Turkse vedette Burak Yilmaz afgelopen zomer werd aangekondigd, dat hij na twee seizoenen verder zou gaan als hoofdtrainer, maar hoewel hij niet over de vereiste papieren beschikt, lijkt de spits zich al eerder te willen laten gelden op technisch vlak. Bij de invulling van de trainersvacature lijkt dan ook gezocht te worden naar een trainer, die samen met de 77-voudig Turks international de touwtjes in handen wil nemen.

Ultee moest maandag na drie nederlagen direct het veld ruimen, hoewel slechts de nederlaag tegen SC Cambuur op papier niet was ingecalculeerd. In een kort statement liet technisch manager Sjoerd Ars weten: „We maken deze keuze niet enkel op basis van de laatste drie wedstrijden. We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken.” De geluiden na het ontslag van Ultee waren direct dat Burak Yilmaz een rol had gespeeld bij de beslissing om zo snel afscheid te nemen van de trainer.

Bekijk ook: Onbegrip bij Van Marwijk over ontslag Ultee bij Fortuna

Huub Stevens, gepokt en gemazeld in het trainersvak en oud-Fortunees, gaf aan niet verbaasd te zijn, dat Ultee zo snel het veld heeft moeten ruimen in het nieuwe krachtenveld dat was ontstaan. „Dit zag ik wel aankomen. Ultee had met Burak Yilmaz een speler in zijn groep erbij gekregen, die zijn eigen gang ging. Door de eigenaren is van alles beloofd aan Burak Yilmaz, ook al dat hij in de toekomst trainer zou worden. Als je op die manier een speler erbij krijgt, maakt het dat lastig voor een trainer.”