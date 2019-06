Poels en Bernal in topvorm naar Tour de France

Gepiloteerd door drie man heerst Egan Bernal (gele trui) in de Ronde van Zwitserland. Toch zullen de Colombiaan en Wout Poels (inzet) probleemloos in de Tour als knecht fungeren. Ⓒ BSR/Soccrates

AMSTERDAM - De zorgen waren groot bij Team Ineos, maar binnen een paar dagen tijd zijn ze een heel stuk minder. Egan Bernal was een klasse apart in de Ronde van Zwitserland en stelde met de eindzege zijn kandidatuur voor een plek op het Tour-podium. Al blijft het supertalent zelf herhalen dat Geraint Thomas ondanks zijn valpartij in de vierde rit de nummer één is. „Ik ben pas 22 jaar. Geraint is de Tour-winnaar en onze kopman.”