Corona zet Ajax-trio buitenspel

De spelers van Ajax 1 en Jong Ajax zijn donderdagmiddag door Erik ten Hag op de hoogte gesteld van de verplichte afwezigheid van assistent-trainer Christian Poulsen, inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een van de fysiotherapeuten. Het drietal was vorige week vrijdag aanwezig op een verjaardag waar ook iemand was die vijf dagen later positief testte op het coronavirus.

„Het klopt dat er drie medewerkers preventief thuis zitten”, zegt woordvoerder Miel Brinkhuis, die benadrukt dat het een voorzorgsmaatregel betreft. De clubarts heeft Poulsen, Schoenmaker en de fysiotherapeut gevraagd om een aantal uren hun temperatuur op te meten en bij koorts zullen zij een coronatest ondergaan. „Het drietal heeft geen klachten. En als dat tot en met donderdag zo blijft, kunnen de medewerkers hun werk op de club weer hervatten.”

Die kans lijkt groot, omdat de besmette man het virus ook de dagen na de verjaardag kan hebben opgelopen. Ajax neemt vanzelfsprekend echter geen enkel risico, omdat het een doemscenario is dat er op trainingscomplex De Toekomst besmettingen zouden plaatshebben.

Crisis

Maar preventief of niet, lastig is de afwezigheid van Poulsen, Schoenmaker en de fysiotherapeut voor Ten Hag wel. En dat hij het op de trainingen en zaterdag tijdens SC Heerenveen-Ajax zonder zijn Deense assistent moet stellen, kon er voor de geplaagde trainer ook nog wel bij. FC Utrecht schoot Ajax woensdag uit de TOTO KNVB-beker, nadat de Amsterdammers tegen Getafe eerder roemloos de Europa League verlieten en in de Eredivisie een voorsprong van zes punten op AZ verspeelden.

De taken van Schoenmaker worden in elk geval tot volgende week waargenomen door zijn voorganger Björn Rekelhof en de absentie van de fysiotherapeut wordt door zijn collega’s opgelost. Of Ten Hag ervoor kiest om bijvoorbeeld Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag of Ajax Onder 19-trainer John Heitinga vraagt hem in Friesland te assisteren, wordt wellicht later bekend.