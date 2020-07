Iwan Spekenbrink heeft vertrouwen in jeugdig elan van Team Sunweb

Iwan Spekenbrink: „Als we de Tour willen winnen, kunnen we niet bezig zijn met de mening van anderen.” Ⓒ ANP/HH

DEVENTER - Het verleden mag je best koesteren, zolang er maar meer oog is voor de toekomst. En die van Team Sunweb ziet er volgens de baas, Iwan Spekenbrink, héél goed uit. Wat de buitenwacht er ook van vindt. „Als we de Tour willen winnen, kunnen we niet bezig zijn met de mening van anderen.”