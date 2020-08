Max Verstappen: ’Niet helemaal wat we wilden’

„Die vierde plek is uiteindelijk niet helemaal wat we wilden, maar je kan zien dat Racing Point deze week een stap heeft gezet”, aldus Verstappen, die zich sportief toonde met betrekking tot de derde plek van Hülkenberg, bij Ziggo Sport.

Hülkenberg is de vervanger van de positief op corona geteste Sergio Pérez. „Mooi dat Nico die derde plek pakt. Het zou mooi zijn als deze prestaties voor hem zouden resulteren in een zitje in de Formule 1 volgend jaar.”

Max Verstappen zet aan met zijn bolide. Ⓒ ANP/HH

Verstappen start zondag als enige van de top-10 op de hardste band. „Dat zorgt voor een andere strategie, maar ik denk niet dat iemand voor een 1-stopper gaat”, zegt hij, mede doelend op de bandenproblemen van een week eerder op Silverstone. „Normaal gezien zijn we sneller in de race. Ik had vandaag over het algemeen niet echt een topbalans in de auto vanwege de wind. Dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, maar onze auto lijkt daar best gevoelig voor. In de laatste ronde verloor ik best wat tijd in de tweede sector, maar het is wat het is.”

