’Feyenoord gaat door het vuur voor Dick Advocaat’

Linssen vond dat Feyenoord er alles aan gedaan heeft om Ajax te verslaan. „Ik denk dat de wil heel groot was en het enthousiasme ook. We hebben het Ajax ook niet heel makkelijk gemaakt, maar je brengt jezelf in de problemen door twee eigen goals en door een penalty te missen. Hoe je het wendt of keert, dat gaat uiteindelijk wel in onze ’koppies’ zitten.”

Maarten Stekelenburg stopt de penalty van Leroy Fer. Ⓒ HH/ANP

"Nee, er ging bij ons niet veel goed"

Aanvoerder Leroy Fer van Feyenoord maakte kort na de roemloze thuisnederlaag tegen Ajax (0-3) een moedeloze indruk. „We krijgen knullige goals tegen en maken zelfs een strafschop niet. Die penalty van mij had een breekpunt in de wedstrijd kunnen zijn. Nee, er ging bij ons niet veel goed in deze wedstrijd”, beaamde de middenvelder.

De eerste twee goals van Ajax waren eigen doelpunten van Feyenoord. Fer miste vlak voor de rust bij een stand van 0-1 een strafschop. „Daar erger ik me nog het meeste aan. Zij moesten vanaf dat moment met tien man verder. Ik had 1-1 moeten maken. Dat reken ik mezelf aan.”

Fer zat er helemaal doorheen vlak na de wedstrijd en gaf toe dat het een „matige” Klassieker was tussen de twee aartsrivalen. Door de pijnlijke nederlaag kan de Rotterdamse ploeg als nummer 5 de play-offs om het laatste Europese ticket nauwelijks nog ontlopen. „We moeten ons nu maar richten op de wedstrijden die nog gaan komen”, verzuchtte hij. „We moeten Europees voetbal halen. Dus we zullen ons wel moeten oprichten.”

„We zijn Feyenoord en horen in Europa thuis”, zei Fer die geen antwoord had op de vraag waarom Feyenoord hoop mag koesteren op een enigszins bevredigend einde van het seizoen. „Als je ons de laatste weken ziet spelen, dan word je niet echt optimistisch”, zei hij. „Maar we gaan Europees voetbal halen. Ik had die strafschop gewoon moeten maken. Dan had het er nu al allemaal anders uitgezien.”

„We waren in de eerste helft niet minder dan Ajax”, vond Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Ⓒ EPA

Advocaat ziet Feyenoord de play-offs niet meer ontlopen

Dick Advocaat nam zijn spelers weinig kwalijk na de nederlaag. „Ze hebben dit keer wel alles gegeven, dat kon ik na de nederlaag van vorige week tegen ADO Den Haag niet zeggen.”

„We waren in de eerste helft niet minder dan Ajax”, vond Advocaat. „Mijn spelers wilden echt. Maar we speelden tegen een heel goede ploeg. Ze hebben voor 100 miljoen pond aan spelers op de bank zitten geloof ik. Maar nu hoor ik weer dat Ajax op halve kracht speelde. Nu krijgen we dat weer. Het zal allemaal wel.”

Feyenoord ontloopt de play-offs alleen nog als het in de resterende twee duels 5 punten goedmaakt op het als vierde geklasseerde Vitesse. „Ga er dus maar vanuit dat we die play-offs gaan spelen”, concludeerde Advocaat die zei te beseffen dat de nederlaag tegen Ajax bij de aanhang van Feyenoord als een mokerslag zal voelen. „Ik ken de rivaliteit tussen beide clubs maar onze belangrijkste wedstrijd van het seizoen spelen we in de play-offs. We moeten ons voor Europees voetbal zien te plaatsen. Dat is het belangrijkste.”