Van Gerwen laat uitgefloten Price weer gedesillusioneerd achter

Price won vrijdagavond in de eerste ronde al van Michael Smith. Van Gerwen had in die fase van het toernooi een bye. Het publiek was in AFAS Live zeker niet op de hand van de darter uit Wales. Bij elke poging op een dubbel werd hij op een luid fluitconcert getrakteerd. Dat deerde hem nauwelijks en zo nam Price vroeg in de partij een voorsprong van 3-1 in legs.

Van Gerwen krijgt direct na de pauze bij een 2-3 achterstand drie uitgelezen mogelijkheden om alles weer in evenwicht te brengen. Hij miste echter driemaal en Price behield alsnog zijn eigen leg (2-4). Even later knokte Mighty Mike zich alsnog langzij: 4-4. De strijd werd pas in de laatste, elfde leg beslist. Daarin bleef Van Gerwen koel en verzilverde zijn tweede wedstrijdpijl. Price moet opnieuw wachten op zijn eerste zege tegen de nummer één van de wereld. Na negentien ontmoetingen spreken de cijfrs met achttien nederlagen en één gelijkspel boekdelen.

Van Gerwen verloor bij de laatste editie van de World Series of Darts Finals in de kwartfinales overigens van Raymond van Barneveld, die later zaterdagavond tegen Jermaine Wattimena in actie komt. Voor Barney is het in Nederland zijn laatste officiële toernooi als profdarter. Later dit jaar neemt de 52-jarige Hagenaar op het WK darts definitief afcheid van zijn geliefde sport.

Overigens werd titelverdediger James Wade zaterdagavond in de achtste finales uitgeschakeld. De Brit ging met 5-6 in legs onderuit tegen Jonny Clayton. De eerste drie edities (2015, 2016 en 2017) van het betreffende major werden overigens door Van Gerwen gewonnen.